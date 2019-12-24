Россияне чаще всего теряли багаж на внутренних рейсах или транзите в ЕС

Россияне чаще всего теряли багаж на внутренних рейсах или транзите в ЕС

С потерей багажа во время перелетов сталкивались 5% авиапассажиров, свидетельствуют результаты проведенного в соцсетях опроса «Сбербанк страхования» и сервиса Aviasales. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении банка.

У 40% респондентов (в опросе приняли участие около 80 тыс. человек) багаж потерялся или повредился на внутренних рейсах, еще 38% опрошенных сообщили, что подобные инциденты с ними происходили на транзите в Европе, 15% — на транзите в Азии и 7% — на транзите в США.

Кроме того, судя по результатам опроса, половина авиапассажиров «стабильно отправляется в отпуск только с ручной кладью», в то время как остальные «никогда не уедут» без чемодана. Свой багаж страхуют 16% россиян.

Ранее исследования «Яндекс.Путешествия» показали, что самыми популярными у россиян в новогодние праздники оказались поездки по России. В тройку самых популярных мест вошли Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Из других стран россияне отдали предпочтение Таиланду, Турции и ОАЭ.