«Яндекс» назвал популярные направления у россиян на новогодние праздники

Доля поисковых запросов в интернете о путешествиях в новогодние праздники увеличилась в 1,5 раза за последние пять лет. Это следует из исследования сервиса «Яндекс.Путешествия», результат которого есть в распоряжении РБК.

Аналитики проанализировали поисковые запросы за период с 15 ноября по 15 декабря. Отмечается, что если люди ищут билеты в это время, то, как правило, планируют поездку на зимних каникулах. По словам экспертов, россияне в принципе стали больше путешествовать в новогодние праздники за последние пять лет.

Отмечается, что популярнее всего среди россиян являются поездки по России. По данным сервиса, пять лет назад путешествиям внутри страны было посвящено чуть больше четверти всех предновогодних туристических запросов, а в этом году — половина.

В тройку самых популярных мест для новогоднего отдыха вошли Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Помимо них в топ-15 вошли еще три российских города — Казань, Анапа и Ялта. При этом из других стран россияне больше всего предпочитают посещать в новогодние праздники Турцию, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.

В конце ноября тревел-агентство Biletix составило рейтинг самых выгодных направлений для путешествий на Новый год. Согласно данным агентства, для поездки за рубеж самым выгодным направлением будет Белоруссия: авиабилеты из Москвы в Минск с обратным перелетом в период с 29 декабря по 10 января будут стоить 6,6 тыс. руб. Также на зимних каникулах выгодно можно будет слетать в Ригу, Армению, Венгрию или Турцию.