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Общество ,  
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В России вступили в силу ограничения по провозу фруктов и цветов в багаже

В России с 19 августа вступили в силу новые правила по перевозке в фруктов, овощей, цветов и елей. Они предусмотрены постановлением правительства от 17 июля, которое опубликовано на официальном портале правовой информации. Нормы будут действовать до 1 января 2022 года.

Согласно документу, теперь в багаже и ручной клади без оформления фитосанитарных сертификатов россияне смогут провезти не более 5 кг зарубежной продукции, если это не семена, посадочный материал и картофель. К подкарантинным продуктам относятся бобовые, орехи, овощи, например, помидоры, огурцы, морковь, различные виды капусты, лука и другие.

Общество
Россельхознадзор опроверг сообщения об ужесточении правил провоза фруктов

Для растений ограничения распространяются на рождественские ели и ветки хвойных деревьев. Кроме того, без сертификатов можно ввезти не более трех букетов, каждый из которых должен включать максимум 15 цветков, листьев и других частей растений.

При нарушении ограничений и отсутствии необходимых сертификатов, товары либо вернут обратно, либо уничтожат за счет владельца. Новые правила  перевоза продукции распространяются на все виды транспорта, а также действуют для почтовых отправлений.

В июле Россельхоз надзор пояснил, что ограничительные нормы, о которых идет речь, действуют уже несколько лет, как и требование предоставить фитосанитарный сертификат для более крупных партий. Как отмечали в ведомстве, передает ТАСС, они были закреплены решением Евразийской экономической комиссии, а публикация постановления правительства — «это момент гармонизации законодательства».

Теги: овощи и фрукты, цветы, багаж, ручная кладь, правительство России
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Россельхознадзор опроверг сообщения об ужесточении правил провоза фруктов
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