В России вступили в силу ограничения по провозу фруктов и цветов в багаже

В России вступили в силу ограничения по провозу фруктов и цветов в багаже

В России с 19 августа вступили в силу новые правила по перевозке в фруктов, овощей, цветов и елей. Они предусмотрены постановлением правительства от 17 июля, которое опубликовано на официальном портале правовой информации. Нормы будут действовать до 1 января 2022 года.

Согласно документу, теперь в багаже и ручной клади без оформления фитосанитарных сертификатов россияне смогут провезти не более 5 кг зарубежной продукции, если это не семена, посадочный материал и картофель. К подкарантинным продуктам относятся бобовые, орехи, овощи, например, помидоры, огурцы, морковь, различные виды капусты, лука и другие.

Для растений ограничения распространяются на рождественские ели и ветки хвойных деревьев. Кроме того, без сертификатов можно ввезти не более трех букетов, каждый из которых должен включать максимум 15 цветков, листьев и других частей растений.

При нарушении ограничений и отсутствии необходимых сертификатов, товары либо вернут обратно, либо уничтожат за счет владельца. Новые правила перевоза продукции распространяются на все виды транспорта, а также действуют для почтовых отправлений.