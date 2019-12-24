Власти Москвы отказались от 72-этажного небоскреба в программе реновации

Количество этажей в небоскребе, который планировали возвести в столичном районе Покровское-Стрешнево в рамках программы реновации, уменьшили с 72 до 30. Об этом сообщил ТАСС главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Мы учли мнение жителей, и в настоящий момент принято решение о корректировке проекта», — пояснил он. Кузнецов добавил, что вместо небоскреба будет спроектирована жилая группа с максимальной высотой 30 этажей. По словам Кузнецова, программа также предусматривает подземные парковки и стоянки вдоль улиц. Точное количество машино-мест рассчитают с учетом потребности в них.

Теперь высотных домов в программе реновации не предусмотрено. Более 2/3 домов будут не выше 14 этажей. Дома выше 24 этажей составляют «считаные проценты», добавил Кузнецов.

В октябре стало известно, что в 3-м микрорайоне в Покровском-Стрешнево планируется снести 11 домов площадью 52,8 тыс. кв. м. Вместо них, согласно документам Москомархитектуры, планировалось построить многоэтажный комплекс с секциями от 12 до 25 этажей и 72-этажную башню.