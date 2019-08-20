Власти Москвы заявили о нехватке строителей для программы реновации

По мере увеличения темпов и объемов работ все больше не хватает строителей для выполнения программы реновации жилья в Москве, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Он отметил, что Москве предстоит большой объем работ, добавив, что в будущем придется принимать меры для стимулирования и привлечения строителей на проект.

«Хотя уже целый ряд мер приняли по повышению экономики строительства, пересмотрели расценки и их объективность, сроки. Дефицит ощущается», — сказал Хуснуллин. Заместитель мэра отметил предыдущий опыт в строительстве метро, когда также ощущалась нехватка строителей, однако в течение пяти лет дефицит был ликвидирован.

По итогам голосования жителей Москвы в программу реновации вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых — пятиэтажные хрущевки. Это около 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве. Всего в Москве взамен им должны построить 30 млн кв. м жилья. Порядок программы реновации утвержден специальным законом, который президент Владимир Путин подписал в июле 2017 года.