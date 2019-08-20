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Baidu $145 (+31,33%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
Target $99 (+15,05%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
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Реновация Москвы ,  
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Власти Москвы заявили о нехватке строителей для программы реновации

По мере увеличения темпов и объемов работ все больше не хватает строителей для выполнения программы реновации жилья в Москве, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Он отметил, что Москве предстоит большой объем работ, добавив, что в будущем придется принимать меры для стимулирования и привлечения строителей на проект.

«Хотя уже целый ряд мер приняли по повышению экономики строительства, пересмотрели расценки и их объективность, сроки. Дефицит ощущается», — сказал Хуснуллин. Заместитель мэра отметил предыдущий опыт в строительстве метро, когда также ощущалась нехватка строителей, однако в течение пяти лет дефицит был ликвидирован.

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Первую «собянинку» передали жильцам

По итогам голосования жителей Москвы в программу реновации вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых — пятиэтажные хрущевки. Это около 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве. Всего в Москве взамен им должны построить 30 млн кв. м жилья. Порядок программы реновации утвержден специальным законом, который президент Владимир Путин подписал в июле 2017 года.

Теги: реновация, Марат Хуснуллин, Москва
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