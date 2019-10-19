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В проекте реновации в Москве нашли 255-метровое здание
Концепцию здания в 72 этажа еще не проработали, небоскреб может появиться в районе Покровское-Стешнево. В Москомархитектуры заявили, что туда не будут селить переселенцев в рамках реновации
Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС

Жилой дом в 72 этажа с разрешенной высотой 255 м включен в проект реновации в 3-м микрорайоне Покровском-Стрешневе в Москве, пишет издание The Village со ссылкой на документы и пресс-службу Москомархитектуры.

В данном районе планируется снести 11 домов площадью 52,8 тыс. кв. м, вместо них хотят построить многоэтажный комплекс с секциями от 12 до 25 этажей и 72-этажную башню. В Москомархитектуре заявили, что жителей домов, которые попадут под снос, не будут селить в новую высотку. Небоскреб должен помочь программе реновации выйти на самоокупаемость.

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В пресс-службе ведомства заявили, что инициатором строительства высотки стал глава архитектурно-планировочного объединения № 3 Института Генплана Максим Гурвич, проектом занимается архитектурное бюро «Метроном», в портфолио которого башня «Империя», ТЦ «Цветной», проекты реконструкции набережных Москвы-реки и домов на территории бывшего завода им. Лихачева (ЗИЛ), а также дизайн небоскреба высотой 305 м в Нью-Йорке.

При этом архитектор Рустам Насриддинов-Бицон, занимавшийся данным проектом в «Меганоме» заявил изданию, что его бюро вело работу по микрорайону в целом, а небоскреб появился на поздней стадии и ему неизвестно, планирует ли «Меганом» с ним работать.

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В Москомархитектуры сообщили, что башня заложена в проекте планировки, однако ее концепция еще не проработана. «Есть задача сделать уникальный объект, но как он будет выглядеть, станет известно позднее», — заявили в ведомстве.

Программу реновации в Москве утвердили летом 2017 года. Изначально в программу внесли более 5,1 тыс. домов, в основном это были пятиэтажные «хрущевки». Представитель Москомархитектуры Сергей Глубокин тогда заявлял, что три четверти домов, построенных в рамках программы, не будут превышать 14 этажей. При этом вице-мэр Марат Хуснуллин в июне 2017 года говорил, что этажность будет переменной. «Возможно, где-то и чуть выше. Но совершенно точно никаких небоскрёбов возводить не станем. Тем более что небоскребы — это здания выше 100 метров, то есть этажей так 27-28», — сказал он в интервью «АиФ».

Автор: Константин Нагаев
Теги: реновация, небоскреб
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