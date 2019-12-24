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СМИ назвали основные версии крушения Су-57 в Хабаровском крае

Основные версии крушения истребителя Су-57 (Т-50) в Хабаровском крае — неисправность и ошибка пилотирования. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя силовых структур. Об этом же пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Один из источников «Интерфакса» уточнил, что погода в районе проведения испытательного полета была благоприятной. «Точную причину предстоит установить комиссии», — заключил собеседник агентства.

Собеседник «РИА Новости» уточнил, что пока специалисты продолжают поиск черных ящиков. Разбившаяся машина еще не была передана военным и принадлежала заводу-изготовителю.

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Общество

Как пишет «Интерфакс», стоимость серийного образца Су-57 может превышать 2 млрд руб. В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что истребитель пятого поколения проходил испытания.

Первый полет с новым двигателем Т-50 (заводское наименование Су-57) совершил в декабре 2017 года. Контракт на поставку истребителей пятого поколения Су-57 в войска Минобороны заключило в июне 2018 года. По поручению президента Владимира Путина в ВКС к 2028 году должны быть сформированы не менее трех авиаполков с истребителями Су-57. Завершить испытания самолета Минобороны рассчитывало до конца 2019 года.

Теги: Хабаровский край, Су-57, крушение
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