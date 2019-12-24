Глава МИД Китая назвал отношения с Россией эталоном сотрудничества

Российско-китайские отношения сегодня являются настоящим эталоном и примером межгосударственного сотрудничества для других стран. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в интервью китайскому Центральному телевидению и People's Daily.

«Сегодня, глядя на весь мир, российско-китайские отношения можно назвать самыми тесными, прочными, зрелыми и стабильными. Они являются примером гармоничного и взаимовыгодного сотрудничества для многих стран», — отметил Ван И.

Он напомнил, что в этом году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.

Глава МИД Китая добавил, что благодаря дальновидной политике китайского лидера Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина удалось добиться взаимного доверия между странами.