В Индонезии более 20 человек погибли при падении автобуса в ущелье

В Индонезии более 20 человек погибли при падении автобуса в ущелье

В Индонезии в провинции Южная Суматра как минимум 24 человека погибли в результате падения автобуса в ущелье. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Управление по борьбе с чрезвычайными ситуациями провинции.

ДТП произошло в районе города Пагар-Алам. Всего в автобусе находились 40 человек. Помимо 24 погибших еще 16 человек получили травмы, их госпитализировали.

В начале декабря в Тунисе туристический автобус упал в ущелье. Всего в нем находились 43 человека, 26 из которых погибли. ДТП произошло по пути в город Айн-Драхам. Как сообщал региональный директор гражданской обороны Джендуба Мунир Риаби, по предварительным данным водитель не справился с управлением при приближении опасного поворота. Посольство России в Тунисе в свою очередь заявило, что среди погибших и пострадавших не было граждан России.