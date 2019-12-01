Посольство сообщило об отсутствии россиян в разбившемся в Тунисе автобусе

Посольство сообщило об отсутствии россиян в разбившемся в Тунисе автобусе

Среди погибших и пострадавших в результате ДТП в Тунисе нет российских граждан. Об этом сообщило посольство России в Тунисе в Twitter.

Как сообщает радиостанция Mosaïque FM со ссылкой на данные министерства здравоохранения, в результате аварии погибли 24 человека, еще 18 получили травмы. Ранее МВД страны сообщало о 22 погибших и 21 раненом.

Согласно данным правоохранительных органов, автобус, в котором находились 43 человека, перевернулся по пути из столицы Туниса в город Айн-Драхам на северо-западе страны. Уточнялось, что автобус принадлежит частному турагентству. По данным местного издания Kapitalis, автобус вез на экскурсию граждан Туниса.