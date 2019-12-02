Число жертв аварии с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 26

Число жертв аварии с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 26

Число погибших при аварии туристического автобуса в Тунисе возросло до 26 человек, сообщает радиостанция Mosaïque FM со ссылкой на официального представителя Минздрава страны. Ранее было известно о 24 погибших и 18 раненых.

ДТП произошло по пути в город Айн-Драхам. Региональный директор гражданской обороны Джендуба Мунир Риаби рассказал радиостанции, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением при приближении опасного поворота.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на МВД Туниса сообщал, что автобус упал в ущелье. Всего в транспортном средстве, принадлежащем частной компании, находилось 43 человека.

По данным министерства здравоохранения и туризма страны, погибшим жителям Туниса было от 20 до 30 лет, отмечает BFM TV. Посольство России в Тунисе также заявляло, что среди погибших и пострадавших нет россиян. При этом источник Mosaïque FM сообщил, что среди жертв аварии есть дети.