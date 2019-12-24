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Для расследования крушения Су-57 в Хабаровском крае создали комиссию

Для расследования причин крушения российского истребителя Т-50 (Су-57) в Хабаровском крае создана специальная комиссия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительный корпорации (ОАК).

В ОАК также подтвердили, что пилоту удалось катапультироваться и в результате произошедшего никто не погиб. Ранее об этом сообщали СМИ. В пресс-службе корпорации также добавили, что самолет потерпел крушение в Комсомольске-на-Амуре в 111 км от аэродрома базирования во время испытательного полета.

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Общество

О крушении истребителя Су-57 стало известно утром 24 декабря. По данным «РИА Новости», он вылетел из аэропорта Дзёмги. Представитель правительства региона сообщал агентству, что Су-57 упал во время испытания двигателя. Представитель силовых структур говорил, что в качестве основной версии крушения Су-57 рассматривается «неисправность и ошибка пилотирования».

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, который отличается малой заметностью и повышенной маневренностью. Испытания самолета начались в 2013 году, а в мае этого года стартовало его серийное производство.

Теги: Су-57, крушение самолета, комиссия
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Су-57 в Хабаровском крае разбился при испытаниях
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
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