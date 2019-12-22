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Россияне раскрыли источники новогоднего настроения

Большинству россиян (40%) новогоднее настроение создают елка, гирлянды и украшения в доме или на витринах магазинов. Это следует из данных опроса, проведенного сервисом покупки билетов Tutu.ru.

К тому же, новогоднее настроение приносит запах мандаринов (7% опрошенных) и новогодние фильмы, такие как «Ирония судьбы» или «Елки» (7%). При этом, согласно опросу, подготовка новогоднего стола (6%) и покупка подарков (6%) в большей степени приносит россиянам новогоднее настроение, чем поздравление президента и бой курантов (4%), брызги шампанского (2%), а также фейерверки (1%).

Кроме того, 21% респондентов ответили, что не любят Новый год и поэтому не чувствуют новогоднего настроения.

Согласно исследованию консалтинговой компании Deloitte, на празднование приближающегося Нового года средний россиянин планирует потратить 19,3 тыс. руб. По сравнению с 2018 годом ожидаемые расходы выросли на 14% — тогда россияне планировали потратить в новогодние праздники 16,9 тыс. руб., однако фактические расходы, по данным Deloitte, составили в среднем 18,3 тыс. руб.

Теги: Новый Год, настроение
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