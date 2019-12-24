Кадыров опроверг причастность России к убийству в Берлине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о непричастности России к убийству чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом он заявил на своей пресс-конференции, передает ЧГРТК «Грозный».

«Они сами убили его, когда он стал ненужным. И сейчас начинают вилять хвостом. Россия, Чечня… Это ерунда», — сказал он.

По словам Кадырова, убийству Хангошвили послужили «внутренние разборки», а причастность России к его гибели необходимо доказать «не на словах, а на деле».

Он также отметил, что убитый был гражданином Грузии и преступником. «Если его убили, то одним террористом меньше стало. Для нас это хорошо», — добавил глава республики.