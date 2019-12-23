В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника

В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника

У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова прошел обыск. Об этом сообщил РБК глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

При этом, до приезда адвоката его «увезли куда-то», добавил Гимади. «Мы сейчас пытаемся его найти, конкретики никакой нет», — сказал он. Изначально Гимади сообщил, что сотрудника увезли в Следственный комитет. Однако, по его словам, дежурный в главном управлении Следственного комитета России не подтвердил нахождение Шаведдинова в здании.

РБК обратился с запросом в Следственный комитет Российской Федерации и за комментарием к старшему помощнику руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ СУ СК России по Москве Юлии Ивановой.

Руслана Шаведдинова дважды задерживали в октябре. В первый раз 12 октября сотрудника ФБК отвезли в ОВД «Аэропорт», туда приехал военный комиссар, во второй — в ОВД «Даниловский».

