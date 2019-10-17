Сотрудник ФБК Шаведдинов сообщил о втором за неделю задержании

Руслан Шаведдинов, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщил о задержании на своей странице в Twitter.

По словам оппозиционера, по пути в офис его задержали на выходе из метро и повезли в ОВД «Даниловский».

Менеджер проектов ФБК Илья Пахомов отметил, что пришел к Шаведдинову в отдел, однако внутрь его не пропустили, сославшись на то, что у задержанного уже есть адвокаты и что у него «все будет хорошо». По словам Пахомова, никто из юристов к Шаведдинову не заходил, а причина его задержания неизвестна.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что не владеют информацией о задержании оппозиционера.