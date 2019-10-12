Cотрудник ФБК Руслан Шаведдинов сообщил о своем задержании

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Шаведдинов сообщил в Twitter, что его задержала полиция.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов задержали его в подъезде дома, сейчас он находится в ОВД «Аэропорт». Причину задержания он не уточнил.

Позднее Шаведдинов сообщил, что в ОВД приехал военный комиссар. «Сейчас будут спорить кому меня забирать, наверное», — написал сотрудник ФБК.

В дежурной части ОМВД «Аэропорт» переадресовали вопрос РБК о задержании Шаведдинова в Управление внутренних дел по Северному административному округу столичного ГУ МВД. В дежурной части УВД по САО сообщили РБК, что не предоставляют такую информацию.