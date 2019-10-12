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Cотрудник ФБК Руслан Шаведдинов сообщил о своем задержании

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Шаведдинов сообщил в Twitter, что его задержала полиция.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов задержали его в подъезде дома, сейчас он находится в ОВД «Аэропорт». Причину задержания он не уточнил.

Позднее Шаведдинов сообщил, что в ОВД приехал военный комиссар. «Сейчас будут спорить кому меня забирать, наверное», — написал сотрудник ФБК.

В дежурной части ОМВД «Аэропорт» переадресовали вопрос РБК о задержании Шаведдинова в Управление внутренних дел по Северному административному округу столичного ГУ МВД. В дежурной части УВД по САО сообщили РБК, что не предоставляют такую информацию.

Политика
Основанный Навальным ФБК внесли в список иностранных агентов

Менеджер проектов ФБК Илья Пахомов заявил, что Шаведдинов попросил вызвать скорую помощь из-за его плохого самочувствия, но ему отказали, пока тот не подпишет «документы». «Руслану стало плохо. Полиция и военком вызывать «скорую» отказываются. Все происходящее совершенно незаконно», — написал в Twitter оппозиционер Алексей Навальный.  

Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, был объявлен иностранным агентом Минюстом 9 октября. По данным ведомства, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Минюст сообщал, что иностранными источниками финансирования ФБК являются Роберто Фабио Монда Карденас и Star Doors.com (США). Директор ФБК Иван Жданов заявил, что 140 тыс. руб. неизвестная фонду компания из Испании пыталась перевести на уже заблокированный счет.     

Теги: Алексей Навальный, ФБК
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