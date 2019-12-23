Прокурор запросил 3,5 года колонии для фигуранта дела о митингах в Москве

Сторона обвинения запросила 3,5 года колонии для фигуранта «дела 27 июля» Самариддина Раджабова, сообщил РБК адвокат Сергей Бадамшин.

21-летнего Раджабова обвиняют в угрозе применения насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, во время несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля он бросил в одного из омоновцев пластиковую бутылку, но ни в кого не попал. Как сообщал Бадамшин, один из полицейских, который должен был проходить потерпевшим по делу, не стал признавать себя таковым и уволился.

Раджабова поместили в следственный изолятор до 27 декабря. В конце ноября суд вернул его уголовное дело в прокуратуру из-за нарушений, допущенных на досудебной стадии производства.

После несогласованного митинга 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму был открыт ряд уголовных дел, которые часто обобщенно называют «делом 27 июля». По информации проекта «ОВД-Инфо», во время акции протеста в Москве задержали более 1373 человек, по данным полиции — 1074. Через два дня Следственный комитет завел дело о массовых беспорядках и ряд уголовных дел о применении насилия к представителям власти.