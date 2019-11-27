Суд вернул дело участника акции 27 июля Раджабова в прокуратуру

Самариддин Раджабов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Тверской районный суд Москвы вернул уголовное дело фигуранта «дела 27 июля» Самариддина Раджабова в прокуратуру. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Как заявили в суде, дело возвращено для устранения выявленных нарушений уголовно-процессуального кодекса, которые были допущены на досудебной стадии производства по уголовному производству».

Тверской суд уточнил, что не стал изменять меру пресечения Раджабову — он останется под арестом до 27 декабря.

Самариддин Раджабов был участником несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) и применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Следствие считает, что Раджабов бросил в одного из сотрудников ОМОНа пластиковую бутылку. Он находится под стражей с 2 августа.