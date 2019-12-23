МГУ заинтересовался ценой на книгу историка Олега Соколова

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова разместил техническое задание с запросом цен на книги для Научной библиотеки университета, следует из данных сайта госзакупок.
В техническом задании фигурирует книга бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова — «Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа. 1799–1805 гг.». Книга издана в Санкт-Петербурге в 2019 году.
В описании книги на сервисе Ozon указано, что она посвящена первой войне коалиции государств, возглавляемых Российской империей, против Наполеона. Также отмечается, что автор пособия, Олег Соколов, — «крупнейший специалист по истории наполеоновской эпохи, кавалер ордена Почетного легиона, основатель движения военно-исторической реконструкции в России».
РБК направил запрос в пресс-службу МГУ им. Ломоносова.