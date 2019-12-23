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МГУ заинтересовался ценой на книгу историка Олега Соколова

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова разместил техническое задание с запросом цен на книги для Научной библиотеки университета, следует из данных сайта госзакупок.

В техническом задании фигурирует книга бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова — «Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа. 1799–1805 гг.». Книга издана в Санкт-Петербурге в 2019 году.

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В описании книги на сервисе Ozon указано, что она посвящена первой войне коалиции государств, возглавляемых Российской империей, против Наполеона. Также отмечается, что автор пособия, Олег Соколов, — «крупнейший специалист по истории наполеоновской эпохи, кавалер ордена Почетного легиона, основатель движения военно-исторической реконструкции в России».

РБК направил запрос в пресс-службу МГУ им. Ломоносова.

Историка Олега Соколова задержали 9 ноября при попытке утопить в реке Мойке в Санкт-Петербурге сумку с частями женского тела. Позже в квартире у Соколова обнаружили другие части тела убитой. Жертвой оказалась аспирантка СПбГУ, 24-летняя Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в отношениях.

Сейчас историк, который признался в убийстве Ещенко, арестован. Его перевезли из Санкт-Петербурга в следственный изолятор «Бутырка» в Москве и поместили в тюремную больницу. В столице он проходит психиатрическую экспертизу, которая должна завершиться в январе.

Теги: убийство, МГУ, Соколов
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