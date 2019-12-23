МГУ заинтересовался ценой на книгу историка Олега Соколова

Историка Олега Соколова задержали 9 ноября при попытке утопить в реке Мойке в Санкт-Петербурге сумку с частями женского тела. Позже в квартире у Соколова обнаружили другие части тела убитой. Жертвой оказалась аспирантка СПбГУ, 24-летняя Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в отношениях.

Сейчас историк, который признался в убийстве Ещенко, арестован. Его перевезли из Санкт-Петербурга в следственный изолятор «Бутырка» в Москве и поместили в тюремную больницу. В столице он проходит психиатрическую экспертизу, которая должна завершиться в январе.