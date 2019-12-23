Политика , 23 дек, 18:07
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Путин пошутил над взявшим колбасу на агровыставке полпредом в ЮФО
Президент России Владимир Путин пошутил над полпредом в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, который во время посещения выставки сельхозпродукции в Адыгее взял в руки палку колбасы. Об этом сообщает «РИА Новости».
Глава государства обратил внимание на то, что Устинов взял в руки одну из палок колбасы, лежавшую на столе.
«Колбасу положите», — сказал с улыбкой Путин. Устинов незамедлительно отреагировал, вернув колбасу на место, и рассмеялся.
«Верни колбасу, все прощу», — добавил президент.