Путин пошутил над взявшим колбасу на агровыставке полпредом в ЮФО

Путин пошутил над взявшим колбасу на агровыставке полпредом в ЮФО

Президент России Владимир Путин пошутил над полпредом в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, который во время посещения выставки сельхозпродукции в Адыгее взял в руки палку колбасы. Об этом сообщает «РИА Новости».

Глава государства обратил внимание на то, что Устинов взял в руки одну из палок колбасы, лежавшую на столе.

«Колбасу положите», — сказал с улыбкой Путин. Устинов незамедлительно отреагировал, вернув колбасу на место, и рассмеялся.

«Верни колбасу, все прощу», — добавил президент.