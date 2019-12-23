СК завел третье дело на пустившую за руль шестилетнего сына женщину

В Татарстане следователи возбудили еще одно уголовное дело против жительницы Набережных Челнов, пустившей за руль автомобиля своего шестилетнего сына. Дело завели по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщает пресс-служба СК по Татарстану.

По версии следствия, подозреваемая ударила сотрудницу полиции по руке и толкнула ее так, что та получила травму. Также женщина порвала составленные в отношении нее административные протоколы и разбросала лежащие в шкафу документы.

В ноябре подозреваемая опубликовала в соцсети видео, на котором было видно, что за рулем машины находится ее сын. Автомобиль при этом двигался на большой скорости. По данным МВД по Татарстану, скорость составляла 130 км/ч.

В МВД сообщили, что женщина посадила за руль своего шестилетнего сына. Она пояснила, что таким образом хотела научить его водить машину. Также в ведомстве рассказали, что машиной владеет 28-летняя многодетная мать, которую за последние два года 31 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД.