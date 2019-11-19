СК завел дело против пустившей за руль шестилетнего сына женщины

Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны (Татарстан), выложившей в социальные сети видеозапись, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля.

В СК отметили, что ранее женщина уже публиковала видео, где за рулем автомобиля находился другой ее малолетний ребенок.

Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям — ст. 125 «Оставление в опасности» и ст. 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По первой из них женщине грозит до одного года лишения свободы, по второй — до трех лет.

Контроль за ходом расследования взял на себя центральный аппарат Следственного комитета.

«В ближайшее время планируется допросить подозреваемую», — говорится в сообщении ведомства.