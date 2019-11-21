СК завел второе дело на пустившую за руль шестилетнего сына женщину

В Татарстане следователи возбудили второе уголовное дело против жительницы Набережных Челнов, пустившей за руль автомобиля своего шестилетнего сына. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

Дело завели по ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до одного года.

19 ноября СК возбудил против женщины дело об оставлении в опасности (с. 125 УК) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК). Центральный аппарат комитета взял на себя контроль за ходом расследования.

Женщина опубликовала в соцсети видео, на котором было видно, что ее сын находится за рулем машины. При этом автомобиль двигался на большой скорости. По данным МВД по Татарстану, она составляла 130 км/ч. В ведомстве отмечали, что машиной владеет 28-летняя многодетная мать, которую за последние два года 31 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД.