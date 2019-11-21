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СК завел второе дело на пустившую за руль шестилетнего сына женщину

В Татарстане следователи возбудили второе уголовное дело против жительницы Набережных Челнов, пустившей за руль автомобиля своего шестилетнего сына. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

Дело завели по ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до одного года.

19 ноября СК возбудил против женщины дело об оставлении в опасности (с. 125 УК) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК). Центральный аппарат комитета взял на себя контроль за ходом расследования.

Общество
СК завел дело против пустившей за руль шестилетнего сына женщины

Женщина опубликовала в соцсети видео, на котором было видно, что ее сын находится за рулем машины. При этом автомобиль двигался на большой скорости. По данным МВД по Татарстану, она составляла 130 км/ч. В ведомстве отмечали, что машиной владеет 28-летняя многодетная мать, которую за последние два года 31 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД.

В МВД рассказали, что 11 апреля она управляла автомобилем с трехмесячным ребенком на руках. Женщина пояснила правоохранителям, что посадила за руль шестилетнего сына, чтобы научить его водить машину. Инспекторы ГИБДД составили на нее протоколы об административном правонарушении, по которым она должна выплатить штрафы на общую сумму 35 тыс. руб.

«Говорит Москва» сообщала, что подозреваемой является Агина Алтынбаева. Она заявила радиостанции, что считает претензии правоохранительных органов необоснованными. Женщина отмечала, что у нее нет автомобиля, указанного в материалах дела.

Теги: Татарстан, автомобиль, ребенок
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СК завел дело против пустившей за руль шестилетнего сына женщины
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