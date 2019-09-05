Путин пошутил о предельном возрасте для политика

Президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) пошутил о предельном возрасте для политика. Это произошло во время дискуссии с 94-летним премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом. Трансляция пленарной сессии ведется на сайте ВЭФа.

Ведущий Сергей Брилев поинтересовался у Махатхира Мохамада каков, по его мнению, предельный срок пребывания в политике. 94-летний Мохамад ответил, что в Малайзии он официально установлен на уровне 95 лет.

После этого Брилев обратился к Владимиру Путину: «Владимир Владимирович?». В зале раздался смех. После молчания Путин с улыбкой ответил: «Я пока не дотягиваю».

Владимиру Путину 7 октября исполняется 67 лет.