Россияне назвали любимые телепрограммы и сериалы

Любимыми сериалами россиян стали «Игра престолов», «След», «Тайны следствия», «Пес», «Сваты», «Ментовские войны», «17 мгновений весны» и «Ликвидация». Об этом свидетельствуют данные поступившего в РБК опроса исследовательской компании Mediascope.

Среди любимых телепрограмм россияне назвали «Мужское и женское», «Пусть говорят с Андреем Малаховым», «Поле чудес», «Новости», «Спорт», Comedy Club и «Вечер с Владимиром Соловьевым». У самой молодой категории опрошенных — от 16 до 24 лет — наибольшей популярностью пользуется телепрограмма «Вечерний Ургант». «Орел и решка» и Comedy Club заняли второе и третье места соответственно.

Comedy Club возглавила рейтинг любимых программ в возрастной категории от 25 до 44 лет. Среди молодых телезрителей — от 25 до 34 лет — популярностью также пользуются «Программы с Прокопенко» и КВН. Более старшая аудитория — от 35 до 44 лет — предпочитает КВН и «Спорт».

В Mediascope также отмечают, что передача «Мужское и женское», несмотря на свое название, пользуется популярностью у 10% женщин и лишь у 2% мужчин.