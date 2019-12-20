Сайт IMDb назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

Крупнейшая в мире база данных о кинематографе сайт Internet Movie Database (IMDb) опубликовал список самых ожидаемых кинокартин 2020 года. Соответствующий пресс-релиз доступен на сайте.

Первое место занял приключенческий фильм «Хищные птицы» китайско-американского режиссера Кэти Ян. Одну из главных ролей в фильме исполнит австралийская актриса Марго Робби. Второе место досталось фильму «Соник в кино» режиссера Джеффа Фаулера, где совместят игру актеров и анимацию. На третьем месте расположился боевик «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински в главной роли с Томом Крузом. Кроме того, в десятку попали «Не время умирать», «Черная вдова», «Мулан», «Чудо-женщина: 1984», «Дюна», «King’s Man: Начало» и «Форсаж 9».

Как пояснили в IMDb, рейтинг формировали на основе данных по просмотрам страниц фильмов на сайте.

Ранее в IMDb опубликовали список самых популярных актеров и актрис 2019 года. Лидером рейтинга стала лауреат премии «Оскар» Бри Ларсон, которая в текущем году снялась в фильмах «Капитан Марвел» и «Мстители: Финал». Второе место заняла американская актриса Эрин Мориарти, сыгравшая главную роль в сериале «Пацаны» (The Boys). Также в тройку вошла актриса Эмилия Кларк, получившая широкую известность после роли Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов».