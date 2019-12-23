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Политика ,  
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Сенатор ответил на слова Порошенко о санкциях за поставки газа из России

Призыв бывшего президента Украины Петра Порошенко ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки российского газа направлен против нормализации российско-украинских отношений. Об этом РБК заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Это характеризует Порошенко как русоненавистника, [который отказывается от всего], что способствует нормализации отношений Украины с Россией. Это его предложение — продолжение той деструктивной роли Порошенко, которая начиналась еще во время его президентства», — заявил он.

По его словам, инициатива Порошенко противоречит интересам самой Украины.

«Понимаю, больше не сможете зарабатывать на посредничестве при торговле «словацким» газом! Беда, беда... Держитесь!» — прокомментировала слова экс-президента Украины депутат Госдумы России Наталья Поклонская.

Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине
Политика

В воскресенье, 22 декабря, Петр Порошенко заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввода санкций, так как, по его мнению, Москва будет продавать газ «пятой колонне» со значительной скидкой «для подрыва украинской государственности».

Ранее украинские СМИ сообщали, что пять украинских компаний подписали с «Газпромом» контракты на прямые поставки газа с 1 января 2020 года. Источник РБК, близкий к «Нафтогазу», говорил, что слышал об этих контрактах, но не назвал конкретных компаний.

Прямые поставки российского газа на Украину прекратились в 2015 году. Киев закупает газ у европейских трейдеров.

Теги: сенатор, Совет Федерации, Петр Порошенко, санкции, газ, Украина, Россия ..., новости РБК
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