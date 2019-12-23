Сенатор ответил на слова Порошенко о санкциях за поставки газа из России

Сенатор ответил на слова Порошенко о санкциях за поставки газа из России

Призыв бывшего президента Украины Петра Порошенко ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки российского газа направлен против нормализации российско-украинских отношений. Об этом РБК заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Это характеризует Порошенко как русоненавистника, [который отказывается от всего], что способствует нормализации отношений Украины с Россией. Это его предложение — продолжение той деструктивной роли Порошенко, которая начиналась еще во время его президентства», — заявил он.

По его словам, инициатива Порошенко противоречит интересам самой Украины.

«Понимаю, больше не сможете зарабатывать на посредничестве при торговле «словацким» газом! Беда, беда... Держитесь!» — прокомментировала слова экс-президента Украины депутат Госдумы России Наталья Поклонская.