Греф сообщил о потенциале роста ипотечного рынка в три раза за 10 лет

Греф сообщил о потенциале роста ипотечного рынка в три раза за 10 лет

Ипотечный рынок имеет потенциал роста в 2,5–3 раза за ближайшее десять лет, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Сбербанка Герман Греф.

Глава Сбербанка отметил, что в ипотеке нет «никакой закредитованности» и сегодня по отношению к ВВП этот сегмент занимает примерно 6,5%. «Мы считаем, что есть потенциал роста кредитования примерно еще в 2,5–3 раза за ближайшее десять лет, примерно до 17–20% ВВП», — сказал Греф.

По словам главы Сбербанка, ипотеку берут люди с более высоким уровнем доходов, а риски в этом сегменте достаточно низкие. Он добавил, что часто ипотека бывает «семейным делом»: родители помогают своим детям копить на первоначальный взнос и выплачивать кредит. «В этом смысле мы видим рынок ипотеки как очень перспективный и надежный, у нас очень низкие дефолтные события по ипотечным кредитам», — заявил Греф.

Ранее Греф сообщил, что Сбербанк собирается ввести рефинансирование своей ипотеки. По его словам, это планируется сделать в следующем году. В настоящее время Сбербанк по ставкам от 9% годовых предлагает рефинансирование ипотечных кредитов, выданных в других банках. При этом заемщики самого Сбербанка могут рефинансировать свои ипотечные кредиты только у его конкурентов.

