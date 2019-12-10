Греф сообщил о планах Сбербанка ввести рефинансирование своей ипотеки

Сбербанк со следующего года планирует ввести рефинансирование своей ипотеки. Об этом рассказал журналистам глава кредитной организации Герман Греф, передает корреспондент РБК.

По словам Грефа, сейчас банк работает над этим продуктом, а ввести рефинансирование для своих клиентов планирует в 2020 году.

В настоящий момент Сбербанк по ставкам от 9% годовых предлагает рефинансирование ипотечных кредитов, выданных в других банках, а заемщики самого Сбербанка могут рефинансировать свои ипотечные кредиты только у его конкурентов.

При этом в банке уже сейчас доступна реструктуризация кредитов, в том числе ипотечных, которая допускает отсрочку по уплате долга, отказ от взимания неустоек, увеличение срока кредита, а также индивидуальный график погашения долга.

В конце ноября Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке на 0,3–0,6 п.п. в зависимости от региона и ипотечной программы. После снижения базовые ставки опустились ниже 9% — до 8,9% (8,7% на новостройки в шести регионах).