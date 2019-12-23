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Власти Москвы записали видеообращение из-за массового «минирования» школ

В YouTube появилось видеообращение, записанное заместителем руководителя департамента образования и науки города Москвы Антоном Молевым. Оно посвящается массовым эвакуациям из школ столицы в последние недели. Ролик был опубликован 22 декабря, и первым на него обратил внимание «Коммерсантъ».

В пресс-службе департамента образования Москвы РБК подтвердили, что это официальное видеообращение представителей ведомства.

«Дорогие родители, я бы хотел обратиться к вам не только как заместитель руководителя комитета образования, но и как родитель и как учитель, который проработал в школе достаточно долгое время», — начинает речь Молев.

Чиновник отмечает, что звонки с ложными сообщениями о минировании «создают напряжение», которое и служит целью телефонных террористов. Затем он описывает порядок действия руководства учебных заведений после «телефонной атаки». Так, в школе или детском саду после звонка должна быть незамедлительно организована эвакуация, о которой ставятся в известность родители. Детей эвакуируют в безопасное место, к примеру в соседнюю школу, в управу или в префектуру. По завершении эвакуации классные руководители должны снова связаться с родителями, чтобы сообщить, где находятся дети. Параллельно организовывается полное обследование здания.

Самым главным риском при эвакуации представитель департамента образования назвал панику. Для ее предотвращения нужно четко следовать указаниям учителя или воспитателя. Молев также напомнил, что в процессе эвакуации ребенок должен держаться вместе с группой и не пытаться самостоятельно покинуть новое месторасположение. «Если мы вместе будем следовать этим простым, но очень четким правилам, то, я думаю, мы преодолеем эту неприятную ситуацию», — сказал он.

Молев признал, что частые эвакуации негативно влияют на учебный процесс. «Но мы должны прекрасно понимать, что безопасность детей — главная наша задача», — подчеркнул он.

Массовые эвакуации школ, судов и прочих общественных учреждений и объектов инфраструктуры проходят в России уже несколько недель, в наибольшей степени от них пострадали Москва и Санкт-Петербург. Так, 18 декабря неизвестные сообщили о минировании крупнейших вокзалов столицы, аэропортов и семи районных судов. Из школ в связи с сообщениями регулярно выводятся дети. Например, 9 декабря в связи с этим учебный процесс прервали 13 школ в Москве. В других регионах также проводятся массовые эвакуации. Так, в Хабаровском крае 19 декабря эвакуировали 47 детских садов и более 10 тыс. детей. В Биробиджане в процессе эвакуации умерла 73-летняя воспитательница детского сада, которой стало плохо, когда она выводила детей из здания.

Теги: Москва, массовые эвакуации, школы, новости РБК
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