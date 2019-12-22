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Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики. Об этом же РБК сообщили в региональном министерстве образования.

Ранее «МБХ медиа» писал, что силовики проводили учения по разгону митингов и действиям во время массовых беспорядков со школьниками. Издание пишет, что в Новотроицкой школе подтвердили проведение учений, но не раскрыли подробностей.

В Росгвардии РБК заявили, что его сотрудники не имеют отношения к этим событиям. В управлении отметили, что информация об учениях является недостоверной и необъективной.

В ведомстве отметили, что за публикацией подобных сообщений стоит намеренное желание «в очередной раз ввести в заблуждение граждан и бросить тень на деятельность Росгвардии». В республиканском министерстве образования также заявили, что распространение этой информации свидетельствует о «некомпетентности тех, кто за ней стоит». РБК направил запрос в администрацию МБОУ «Новотроицкая СОШ».

Теги: Татарстан, митинги, учения, школа, новости РБК
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