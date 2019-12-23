В многоквартирном доме в Самаре четыре человека отравились угарным газом

В многоквартирном доме в Самаре четыре человека отравились угарным газом

В многоквартирном доме в Самаре четыре человека, включая двоих детей, отравились угарным газом. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Сообщение о происшествии по адресу: ул. Чернореченская, 8, корп. 3, поступило в 06:20 по местному времени (05:20 мск). Среди пострадавших — мужчина, женщина и двое детей, 2012 и 2017 года рождения. Все четверо были госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести.

По данным МЧС, причиной отравления стала неисправность вытяжной системы газового оборудования.

В ноябре в вадской средней школе Нижегородской области произошло массовое отравление газом. В результате ЧП в больницы попали 44 человека. По данным властей города, причиной отравления могло стать нарушение режима эксплуатации газоснабжающего оборудования, которое находилось в ведении «Газпром трансгаз Нижний Новгород». По факту произошедшего следователи организовали доследственную проверку.