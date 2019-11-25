Власти Нижегородской области назвали причину отравления школьников газом

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Причиной отравления детей газом в Вадской средней школе Нижегородской области стало нарушение режима эксплуатации газоснабжающего оборудования. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Нижегородской области, поступившем в РБК.

«[В качестве причины происшествия] рассматривается нарушение режима эксплуатации газоснабжающего оборудования, которое находится в ведении «Газпром трансгаз Нижний Новгород», — сказал он.

Глава Вадского района Иван Ураев заявил, что информация о возгорании свалки рядом с «Газпром трансгаз» не соответствует действительности, так как свалки не существует. Свалка была ликвидирована месяц назад.

Пресс-секретарь «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Татьяна Любавина заявила РБК, что газовая станция в Ваде работает в штатном режиме. По ее словам, утечек газа и запаха одоранта не зафиксировано.