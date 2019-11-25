СК начал проверку после отравления газом в школе в Нижегородской области

СК начал проверку после отравления газом в школе в Нижегородской области

Фото: Олег Яковлев / РБК

СК начал проверку после того, как в Вадской средней школе в Нижегородской области массово отравились газом дети, говорится в сообщении регионального управления ведомства.

На месте происшествия проводят доследственную проверку следователи из Арзамаса. По предварительной информации, выброс газа произошел с газораспределительной станции, расположенной неподалеку от школы.

Инцидент произошел 25 ноября в школе, расположенной в селе Вад. Школьники и взрослые почувствовали недомогание и были госпитализированы. Предварительно у них диагностировали отравление газом. РБК в региональном минздраве говорили, что в больницы попали 44 человека.

В ведомстве также говорили, что тяжелых отравлений нет, после осмотра врачей 23 ребенка отпустили домой. Сейчас занятия в учебном учреждении прекращены.