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СК начал проверку после отравления газом в школе в Нижегородской области
Фото: Олег Яковлев / РБК

СК начал проверку после того, как в Вадской средней школе в Нижегородской области массово отравились газом дети, говорится в сообщении регионального управления ведомства.

На месте происшествия проводят доследственную проверку следователи из Арзамаса. По предварительной информации, выброс газа произошел с газораспределительной станции, расположенной неподалеку от школы.

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Инцидент произошел 25 ноября в школе, расположенной в селе Вад. Школьники и взрослые почувствовали недомогание и были госпитализированы. Предварительно у них диагностировали отравление газом. РБК в региональном минздраве говорили, что в больницы попали 44 человека.

В ведомстве также говорили, что тяжелых отравлений нет, после осмотра врачей 23 ребенка отпустили домой. Сейчас занятия в учебном учреждении прекращены.

Теги: проверка, Следственный комитет, Нижегородская область, отравление
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В Нижегородской области более 40 детей отравились газом
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