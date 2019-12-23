В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана

В Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Это следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.

Желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Предупреждение будет оставаться в силе до 23:00 23 декабря.