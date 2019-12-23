Общество , 23 дек, 07:10
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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана
В Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Это следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.
Желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Предупреждение будет оставаться в силе до 23:00 23 декабря.
Ранее синоптики посоветовали москвичам не ждать снега в течение нынешней недели. В Гидрометцентре отметили, что погода в столице бьет температурные рекорды. По словам специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, снега можно ожидать только после 25 декабря. Он отметил, что температура в новогоднюю ночь будет около нуля.