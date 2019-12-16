Синоптики предупредили об отсутствии снега до конца декабря

В конце недели москвичей ожидает небольшое похолодание, однако температура воздуха будет по-прежнему существенно выше климатической нормы, а снег так и не выпадет, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Похолодание в столице начнется в пятницу. Уже в начале дня столбики термометров опустятся до температуры ноль — минус два градуса. К сожалению, образования снежного покрова москвичам пока ждать не стоит, так как осадки будут небольшие и закончатся до того, как температура опуститься ниже нуля», — сказал он.

Снега, по словам синоптика, ждать не стоит как минимум до 25 декабря. «Есть небольшая вероятность того, что снег выпадет в последнюю неделю уходящего года, но вопрос, задержится ли он. Скорее всего, в новогоднюю ночь нас ожидают околонулевые температуры», — считает Леус.

О том, что снега в столице не будет как минимум до конца недели, также сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Снег выпадает, когда температура низкая и циклоническая деятельность, а у нас включительно до четверга температура высокая, осадки будут выпадать, но именно осадки: дождь, мокрый снег. Снега ждать не стоит», — сказал он, добавив, что такая ситуация сохранится до начала третьей декады месяца.