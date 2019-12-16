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Синоптики предупредили об отсутствии снега до конца декабря

В конце недели москвичей ожидает небольшое похолодание, однако температура воздуха будет по-прежнему существенно выше климатической нормы, а снег так и не выпадет, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Похолодание в столице начнется в пятницу. Уже в начале дня столбики термометров опустятся до температуры ноль — минус два градуса. К сожалению, образования снежного покрова москвичам пока ждать не стоит, так как осадки будут небольшие и закончатся до того, как температура опуститься ниже нуля», — сказал он.

Снега, по словам синоптика, ждать не стоит как минимум до 25 декабря. «Есть небольшая вероятность того, что снег выпадет в последнюю неделю уходящего года, но вопрос, задержится ли он. Скорее всего, в новогоднюю ночь нас ожидают околонулевые температуры», — считает Леус.

О том, что снега в столице не будет как минимум до конца недели, также сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Снег выпадает, когда температура низкая и циклоническая деятельность, а у нас включительно до четверга температура высокая, осадки будут выпадать, но именно осадки: дождь, мокрый снег. Снега ждать не стоит», — сказал он, добавив, что такая ситуация сохранится до начала третьей декады месяца.

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Немного похолодает в столице в ближайшие выходные, 21 и 22 декабря. Температура воздуха в Москве в ночь на субботу опустится до отметки минус 3–5 градусов, по области — до минус 2–7 градусов, сообщил РБК Леус.

Днем в субботу, по словам синоптика, в столице температура воздуха будет немногим ниже нулевой отметки, до минус 2 градусов. Москвичей ожидает облачная погода с прояснениями. В ночь на воскресенье температура опустится до минус 2–4 градусов в Москве, до минус 1–6 по области. Днем в воскресенье снова потеплеет — от нуля до плюс 2 градусов.

Накануне, 15 декабря, в столице объявили желтый уровень погодной опасности из-за снега и обледенения. Предупреждение о снеге и обледенении будет действовать до 16:00 16 декабря. Кроме того, до 17 декабря в Московской области ожидается усиленный ветер.

Теги: погода, Гидрометцентр, новости РБК
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