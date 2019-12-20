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Синоптики посоветовали москвичам не ждать снега в течение недели

Столбик термометра в столице в ближайшие дни будет доходить до отметки в 6 градусов тепла, поэтому в течение недели жителям Москвы не стоит ждать снега. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на и.о. главы Гидрометцентра России Романа Виильфанда.

По его словам, в последние два дня погода в столице бьет температурные рекорды, и при подобном тепле о снеге можно временно позабыть.

По данным Гидрометцентра, температурная аномалия в столице составит в ближайшие дни уже 10 градусов.

20 декабря, по прогнозам синоптиков, в Москве будет преимущественно без осадков, а днем воздух прогреется до +2 градусов. В выходные температура начнет повышаться и к воскресенью днем в столице ожидается 3-5 градусов тепла, а в Подмосковье от 0 до 5 градусов.

В среду, 18 декабря, на московской метеостанции ВДНХ было зафиксировано в 2,9 градуса выше ноля. Этот показатель побил температурный рекорд 1956 года. При этом абсолютный температурный рекорд в этот день в Москве было 5,3 градуса — эта цифра была получена путем объединения данных с нескольких станций.

Ранее синоптики предупреждали, что в столичном регионе снега не ожидается до конца декабря. Осадки могут выпасть в последнюю неделю года, но задержатся ли снег на праздники — неизвестно.

Теги: погода, Москва, снег
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