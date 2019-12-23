СМИ узнали об уверенности ФРГ в успешном завершении «Северного потока-2»

В правительстве ФРГ рассчитывают на окончание строительства газопровода «Северный поток — 2», несмотря на санкции США. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в кабмине Германии.

В публикации говорится, что позиция правительства по отношению к проекту остается неизменной. Участвующие в строительстве газопровода компании сообщили о планах продолжить работу как можно быстрее, отмечает газета.

21 декабря США приняли оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложили расходы на санкции против компаний-подрядчиков «Северного потока-2». В документе говорится, что их американские счета заблокируют, а любые денежные операции с компаниями запретят. После этого швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой труб газопровода, сообщила о приостановке работ. Позднее компания вывела свои суда из зоны строительства газопровода в Балтийском море.

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц назвал американские санкции против газопровода «серьезным вмешательством во внутренние дела Германии и Европы, а также их суверенитета». Он отметил, что Германия «решительно отвергает» санкции. Против ограничительных мер также выступила Евркомиссия. Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в окончании проекта независимо от введенных санкций.