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Общество ,  
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Эксперты назвали самые востребованные среди россиян профессии

Профессия продавец-кассир возглавила список наиболее востребованных в России профессий, следует из анализа Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда Минтруда России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования.

Второе место заняла профессия повара, третье — педагога профобучения и профобразования. В пятерку также вошли вошли юристы и соцработники. Кроме того, в рейтинг попали специалисты по закупкам, педагоги допобразования, медсестры, делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.

В сообщении отмечается, что для составления списка исследователи опросили более 20 тыс. компаний и проанализировали данные о вакансиях популярных сервисов по поиску работы. В институте уточнили, что анализ касается только профессий рабочих и специалистов среднего звена.

Работодатели назвали самые востребованные профессии
Общество

Согласно исследованию сервиса для поиска персонала «Работа.ру» самыми востребованными в 2020 году среди массовых профессий будут водители, официанты, мастера, курьеры, повара, строители и продавцы. Среди узкоспециализированных — онлайн-маркетологи, аналитики Big Data, разработчики приложений, программисты, тестировщики, а также product- и project-менеджеры.

Теги: востребованные профессии, работа, Минтруд
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Работодатели назвали самые востребованные профессии
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