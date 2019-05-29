Работодатели назвали самые востребованные профессии

Самыми нужными профессиями рабочих и специалистов среднего звена на сегодняшний день являются продавец-кассир и повар. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные опроса, который провел ВНИИ труда.

Отмечается, что всего было опрошено 26,9 тыс. организаций. После обработки полученной информации специалистами института в списке оказалось более тысячи востребованных профессий.

В первую двадцатку вошли продавец-кассир (980 голосов), повар (862), педагоги профессионального и допобразования (557), юристы (488), социальные работники (483), специалисты по закупкам (483) и медсестры (312).

К тому же опрос показал, что работодатели нуждаются в специалистах «новых» профессий, включая сити-фермеров и операторов 3D-принтера.