Работодатели назвали самые востребованные профессии

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,72 +0,26 EUR Бирж. 72,24 +0,13 Brent 69,89 +0,19% USD Нал. 65,31 64,10 EUR Нал. 72,97 71,78 USD ЦБ 64,54 +0,08 EUR ЦБ 72,17 -0,02 EUR/USD 1,1162 -0,0029 BTC/USD Бирж. 8 548,70 -193,37 IMOEX 2 609,78 -0,88% RTSI 1 271,15 -1,32% DJIA 25 347,77 -0,93% Nasdaq 7 607,35 -0,39%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Россети ₽1,2 (-3,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.08.19 Купить
Momo $50 (+75,62%) прогноз Jefferies к 04.03.20 Купить
Евро/Рубль ₽75,32 (+4,26%) прогноз Альпари к 01.07.19 Купить
Exxon Mobil $86,5 (+17,37%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Россети ₽1,2 (-3,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.08.19 Купить
Momo $50 (+75,62%) прогноз Jefferies к 04.03.20 Купить
Евро/Рубль ₽75,32 (+4,26%) прогноз Альпари к 01.07.19 Купить
Exxon Mobil $86,5 (+17,37%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 64,54 (+0,08) Quote, 28 мая, 13:02
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 72,17 (-0,02) Quote, 28 мая, 13:02
ВКС получат 20 истребителей Су-35С до конца 2020 года Политика, 09:12 В поисках конфиденциальности: как выбрать третейский суд Pro, 09:10 Что поможет вам начать вести здоровый образ жизни: тест РБК и Philips, 09:04 Политолог ушел из студии «России 1» после перепалки с украинским коллегой Общество, 09:04 Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью Экономика, 08:55 Работодатели назвали самые востребованные профессии Общество, 08:49 Кассовый разрыв: как справиться и не допустить повторения РБК и ВТБ, 08:35 Загрузка приостановлена: как уберечь фуру с товаром от похищения Pro, 08:30 Как ответственные компании получают поблажки от банков — Bloomberg Pro, 08:21 В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста Политика, 08:18 Владелец befree и Love Republic начал переговоры о покупке Sela Бизнес, 08:06 Кому достанется сеть Sela Pro, 08:04 Роскачество обнаружило в фарше вызывающие пищевое заболевание бактерии Общество, 08:00 Безос похвалил экс-жену за решение отдать $18 млрд на благотворительность Бизнес, 07:49
Общество ,  
0 
Работодатели назвали самые востребованные профессии

Самыми нужными профессиями рабочих и специалистов среднего звена на сегодняшний день являются продавец-кассир и повар. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные опроса, который провел ВНИИ труда.

Отмечается, что всего было опрошено 26,9 тыс. организаций. После обработки полученной информации специалистами института в списке оказалось более тысячи востребованных профессий.

В первую двадцатку вошли продавец-кассир (980 голосов), повар (862), педагоги профессионального и допобразования (557), юристы (488), социальные работники (483), специалисты по закупкам (483) и медсестры (312).

К тому же опрос показал, что работодатели нуждаются в специалистах «новых» профессий, включая сити-фермеров и операторов 3D-принтера.

Теги: работодатели, профессии, востребованность
Материалы по теме
Глава Роструда назвал самые востребованные профессии
Общество
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии
Общество
Минтруд назвал наиболее подходящие профессии для быстрого трудоустройства
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter