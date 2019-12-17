Путин обсудил с Эрдоганом по телефону обстановку в Сирии и Ливии

Путин обсудил с Эрдоганом по телефону обстановку в Сирии и Ливии

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Ливии и Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Стороны затронули тему эскалации конфликта в Ливии и выступили в поддержку усилий ООН и Германии по урегулированию вооруженного противостояния и налаживанию диалога. Турция и Россия также выразили готовность содействовать установлению межливийских контактов.

Кроме того, президенты коснулись сирийского вопроса, в частности российско-турецких соглашений по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке Сирии. Страны договорились и дальше наращивать совместные усилия по противодействию террористам в регионе.

Ранее стало известно, что Владимир Путин прибудет с официальным визитом в Турцию в январе 2020 года. В то же время состоится открытие наземной части газопровода «Турецкий поток». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что стороны будут обсуждать ситуацию в Сирии и «ливийские дела».