В Нефтюганске нетрезвый мужчина убил свою трехлетнюю дочь

Нетрезвый житель Нефтюганска избил до смерти свою трехлетнюю дочь. По данному факту следователи завели дело по части 2 статье 105 УК (убийство малолетнего), сообщается на сайте следственного управления СК России по ХМАО.

По версии следствия, вечером 21 декабря 2019 года 34-летний мужчина в своей квартире нанес множественные удары по голове и телу девочки. От полученных травм она умерла на следующий день.

Подозреваемого задержали. С ним проводят следственные действия, направленные на обстоятельств случившегося. Следователям предстоит изучить условия, в которых проживала и воспитывалась девочка.

В конце ноября в Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика. Как впоследствии установил Следственный комитет России, убийцей ребенка является его отец, который убил его в связи «с возникшей личной неприязнью». По данным следователей, смерть мальчика наступила от механической асфиксии (закрытия дыхательных путей).