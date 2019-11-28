В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика, по одной из версий, ребенок мог стать жертвой секты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Издание Znak.com со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщает, что погибший мальчик был гражданином Белоруссии.

По словам собеседника агентства, трагедия произошла 27 ноября. Ребенка убили в квартире матери в Чкаловском районе, однако его тело нашли в Ленинском районе города. Он отметил, что пропажу мальчика обнаружила сестра матери ребенка. У матери в квартире были проведены обыски.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков в беседе с ТАСС подтвердил факт убийства мальчика. «Насколько я знаю, это действительно случилось», — сказал Мороков.

Источник издания Е1.RU сообщил, что в настоящее время ведется поиск людей, причастных к убийству. Также отрабатывается версия убийства, связанная с сектантским культом.

В пресс-службе МВД по региону заявили РБК, что не могут ни опровергнуть, ни подтвердить данную информацию. В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области на звонки РБК не ответили.