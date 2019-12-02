СК назвал возможный мотив убийства ребенка в Екатеринбурге

Следственный комитет России предварительно установил, что отец девятилетнего мальчика из Екатеринбурга убил его в связи «с возникшей личной неприязнью», сообщается на сайте СК.

Отмечается, что данная версия тщательно проверяется. По данным следователей, смерть мальчика наступила от механической асфиксии (закрытия дыхательных путей).

СК сообщил, что по делу об убийстве ребенка задержали двоих человек — мужчину 1979 года рождения и уроженку Башкирии 1971 года рождения. Им предъявлены обвинения в убийстве малолетнего и пособничестве к убийству.

В СК также сообщили, что была допрошена мать погибшего ребенка, которая самостоятельно явилась к следователю на допрос.