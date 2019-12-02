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СК назвал возможный мотив убийства ребенка в Екатеринбурге

Следственный комитет России предварительно установил, что отец девятилетнего мальчика из Екатеринбурга убил его в связи «с возникшей личной неприязнью», сообщается на сайте СК. 

Отмечается, что данная версия тщательно проверяется. По данным следователей, смерть мальчика наступила от механической асфиксии (закрытия дыхательных путей). 

СК сообщил, что по делу об убийстве ребенка задержали двоих человек — мужчину 1979 года рождения и уроженку Башкирии 1971 года рождения. Им предъявлены обвинения в убийстве малолетнего и пособничестве к убийству.

В СК также сообщили, что была допрошена мать погибшего ребенка, которая самостоятельно явилась к следователю на допрос.

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СК показал видео задержания отца убитого в Екатеринбурге мальчика

Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, отца ребенка задержали в Уфе на железнодорожном вокзале — он собирался скрыться в другом регионе. 

Об убийстве ребенка в Екатеринбурге стало известно 27 ноября. По факту произошедшего завели дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии). СМИ писали, что мальчик мог стать жертвой сектантов. 

Теги: СК, Екатеринбург, убийство, ребенок, новости РБК
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