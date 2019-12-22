Директор Ротару сообщил о ее участии в новогодних «Огоньках» в России

Директор Ротару сообщил о ее участии в новогодних «Огоньках» в России

Народная артистка СССР София Ротару приняла участие в новогодних «Огоньках» для «Первого канала» и «России 1». Об этом РБК сообщил концертный директор Ротару Сергей Лавров.

«Она снялась в декабре, когда была [в Москве]. Приезжала на «Песню года», а на следующий день снялась во всех программах. Она примет участие и на первом, и на втором канале. Абсолютно бесплатно снялась в этих «Голубых огоньках», — сказал он.

В середине декабря представительница Аллы Пугачевой Елена Чупракова рассказала «Комсомольской правде», что певица не будет выступать на «Голубых огоньках» в конце 2019 года.

В 2018 году гражданка Украины София Ротару отказалась участвовать в фестивале «Песня года» в Москве. Причиной стало решение Киева ввести военное положение из-за задержания российскими пограничниками украинских военных кораблей в Керченском проливе.