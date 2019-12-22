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Синоптик сообщил о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с РБК рассказал, какая погода ожидается в Москве в новогоднюю ночь. По его словам, температура составит от минус 10 до плюс 2 градусов.

«В условиях необычно теплой погоды синоптическая ситуация меняется очень неопределенно», — сказал синоптик.

В понедельник, 23 декабря, в Москву придет очередная волна аномального тепла. Ожидается облачная погода с туманами, которые продержатся практически в течение всего дня, с небольшими дождями, с максимальной температурой до плюс 6-8 градусов. Возможно обновление для 23 декабря суточного рекорда максимальной температуры (5,9 градуса), установленного в 2015 году. Далее циклон будет терять свою интенсивность, и, соответственно, приток тепла ослабеет. Во вторник, 24 декабря, ожидается облачная погода с небольшими дождями. В течение суток воздух прогреется до плюс 4–6 градусов. В среду в столице ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Воздух прогреется до плюс 1–3 градусов.

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В четверг и пятницу возможны небольшие осадки в ночные часы в виде слабого снега, днем — в виде мороси. Метеорологи надеются, что, возможно, в последние два дня предстоящей рабочей недели в столичном регионе появится пусть небольшой, чисто косметический, но снежный покров.

Как ранее сообщил РБК исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.

Теги: погода, Москва, новогодняя ночь, новости РБК
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