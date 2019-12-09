В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Фото: EPA / ТАСС

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха. Об этом сообщил РБК исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Сейчас необычная ситуация заключается в том, что по всей стране температура выше нормы. Если на европейской территории она сегодня-завтра выше нормы на 4–6 градусов, то в азиатской части страны, в Западной Сибири, в Красноярском крае, — на 15–16 градусов. Это означает, что в ближайшие дни температура днем будет приближаться к оттепели. Крайне редкое явление в это время», — отметил он.

Вильфанд подчеркнул, что погодная аномалия особенно заметна в Сибирском регионе. «Мы привыкли, что в середине декабря словосочетание «сибирские морозы» воспринимается совершенно нормально. А тут вдруг температура почти европейская. Связано это с тем, что атлантический воздух переносится через Западную Европу, Урал, Западную Сибирь по широте. Это так называемый зональный процесс, когда идет перекачка атлантического воздуха по территориям. Всем понятно, что в Сибири свой климат, континентальный. Антициклон сибирский нужен, а его сейчас нет. И эти воздушные массы изменяются и трансформируются — этим и обусловлены такие высокие температуры», — добавил Вильфанд.

Ранее синоптики сообщили о предстоящем дожде в центральной части России. По данным центра погоды «Фобос», небольшое похолодание начнется только в ночь на среду.