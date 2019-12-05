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Общество ,  
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Тверскую улицу в Москве впервые перекроют на 10 дней из-за Нового года
Частичное перекрытие Тверской начнется в ночь на 28 декабря и продлится до вечера 6 января. Движение автотранспорта по центральной улице столицы будет запрещено от Моховой до Тверского бульвара

В центре Москвы с 28 декабря по 6 января изменится схема движения автомобильного транспорта. Изменения, в частности, затронут Тверскую улицу. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

«Это связано с проведением основных мероприятий фестиваля «Путешествие в Рождество». Для москвичей и гостей города будут проводить концерты, спектакли и мастер-классы», — говорится в сообщении.

В период с 02:00 мск 28 декабря по 22:00 6 января пешеходными станут сразу несколько улиц. Среди них:

  • Тверская улица (от Тверского бульвара до Моховой улицы)
  • Моховая улица (от Воздвиженки до Тверской)
  • улица Охотный Ряд (от Моховой до Театрального проезда)
  • Театральный проезд (от Охотного Ряда до улицы Петровка)

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Кроме того, проезд автотранспорта будет запрещен в указанный период по Никитскому, Малому Гнездниковскому, Газетному, Леонтьевскому, Глинищевскому и Брюсову переулкам.

Парковки для автомобилей в Леонтьевском, Газетном, Малом Гнездниковском и Никитском переулках будут ограничены, уточнили в пресс-службе.

Новогодние каникулы продлятся восемь дней. Россияне начнут отдыхать с 1 января, а выйдут на работу 9-го. 31 декабря, выпавшее на вторник, будет сокращенным рабочим днем.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Тверская улица, Москва, перекрытие движения
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