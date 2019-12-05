Тверскую улицу в Москве впервые перекроют на 10 дней из-за Нового года

В центре Москвы с 28 декабря по 6 января изменится схема движения автомобильного транспорта. Изменения, в частности, затронут Тверскую улицу. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
«Это связано с проведением основных мероприятий фестиваля «Путешествие в Рождество». Для москвичей и гостей города будут проводить концерты, спектакли и мастер-классы», — говорится в сообщении.
В период с 02:00 мск 28 декабря по 22:00 6 января пешеходными станут сразу несколько улиц. Среди них:
- Тверская улица (от Тверского бульвара до Моховой улицы)
- Моховая улица (от Воздвиженки до Тверской)
- улица Охотный Ряд (от Моховой до Театрального проезда)
- Театральный проезд (от Охотного Ряда до улицы Петровка)