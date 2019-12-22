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Общество ,  
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В Омске из-под завалов рухнувшего здания извлекли тело рабочего

Спасатели извлекли тело мужчины из-под завалов четырехэтажного здания, обрушившегося в Омске, говорится в сообщении областного управления СК.

Погибшим оказался рабочий, занимавшийся демонтажом. По словам представителя ведомства, мужчина направился к зданию, когда его сносил экскаватор, передает «РИА Новости». Об этом рассказали свидетели, после чего спасатели искали мужчину под завалами более трех часов.

По факту его гибели СК начал доследственную проверку.

На территории завода в Омске обрушилось четырехэтажное здание
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Днем 22 декабря в Омске в ходе демонтажных работ обрушилось четырехэтажное здание. Оно находилось на территории бывшего комбикормового завода. Как сообщили в СК, других пострадавших нет.

Теги: Омск, гибель рабочего, обрушение здания
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